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В Московской школе учителя отстранили за рисунок свастики на доске
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  • Опубликована сегодня в 17:41

В Московской школе учителя отстранили за рисунок свастики на доске

Учителя школы № 1619 в Москве временно отстранили от работы после того, как на доске в классе во время урока информатики были обнаружены рисунок свастики и украинский лозунг. В настоящее время проводится расследование инцидента, и после его завершения будут приняты соответствующие решения по кадровому вопросу, сообщил директор школы Евгений Скуднов.

"Этот инцидент произошел в нашей школе 27 ноября 2023 года во время урока информатики. После выявления инцидента администрация школы немедленно временно отстранила учителя от преподавательской деятельности и уведомила о случившемся правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие решения в сфере кадров. С участием учеников 9-го класса, в котором произошел инцидент, проведена профилактическая беседа. В ближайшем будущем также планируются общешкольные мероприятия и беседы с учениками на тему опасности экстремизма и его проявлений", — отметил он.

Ранее появилась информация в нескольких Telegram-каналах о том, что учитель во время урока информатики в школе № 1619 изобразил на доске свастику, сопроводив ее украинскими лозунгами.

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