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  • Опубликована сегодня в 13:35

В школах всех регионов РФ появятся советники по воспитанию

Со следующего учебного года в региональных школах появится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с федеральной доплатой, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Такое нововведение принято 1 марта 2021 года, с этого момента региональные правительства 10 школ провели "пилотный" проект, который положительно отозвался среди руководителей образовательных учреждений. С 1 сентября 2022 года новая должность появилась еще в 35 провинциях.

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