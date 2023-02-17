Со следующего учебного года в региональных школах появится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с федеральной доплатой, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Такое нововведение принято 1 марта 2021 года, с этого момента региональные правительства 10 школ провели "пилотный" проект, который положительно отозвался среди руководителей образовательных учреждений. С 1 сентября 2022 года новая должность появилась еще в 35 провинциях.