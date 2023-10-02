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На Камчатке отменены школьные занятия первой смены
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  • Опубликована сегодня в 1:09

На Камчатке отменены школьные занятия первой смены

Учебные занятия для учащихся первой смены в школах Петропавловска-Камчатского были отменены из-за приближения охотоморского циклона к побережью Камчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Циклон приблизился к берегам Камчатки 2 октября, сопровождаясь интенсивными дождями и ветрами, достигающими скорости до 30 м/с. Спасатели предупреждают о возможных наводнениях.

Также были задержаны вылеты рейсов в Оссору, Тигиль и Северо-Курильск. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском сохраняются дождь и ветер силой около 20 м/с.

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