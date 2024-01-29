Жительница Челябинска заявила, что ее ребенка заставили встать на колени перед всем классом, об этом сообщает портал 74.ru.

Она утверждает, что учителя систематически унижают ее девятилетнего сына. Помимо этого, они разрешают оскорблять мальчика другим детям.

"На уроке физкультуры педагог разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то что он постоял за себя перед девочкой", — рассказала мать мальчика.

Конфликт между школьником и учительницей физкультуры, а также классной руководительницей длится уже не первый месяц. Родители неоднократно пытались решить проблему, обращались к директору, но ситуация не меняется. В школе продолжают публично унижать третьеклассника, из-за чего он временно не может ее посещать.

После заявления матери в районное управление образования в учреждении провели проверку, но фактов нарушения не обнаружили.

Родители не теряют надежды: сейчас они готовят обращение в прокуратуру.