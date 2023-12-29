Школьник нанес травму четверокласснику, порвав ему глаз

В Красноярске ученик повредил глаз четверокласснику, а мать пострадавшего обвинила ребенка в систематической агрессии по отношению к окружающим.
По данным издания, мальчик использовал неопознанный предмет, чтобы ударить товарища в глаз, что привело к тому, что потребовалась медицинская помощь. При поступлении в больницу врачи настаивали на срочной операции. Согласно словам матери пострадавшего, после того как поврежденный глаз был зашит, у ее сына "вылезла катаракта". Россиянке объяснили, что осложнения возникли из-за полученной школьником травмы, сообщает информационный портал NGS24.RU.
Женщина рассказала, что после инцидента отец мальчика начал угрожать ей, в то время как мать отметила, что ей безразличны подробности происшествия. По словам горожанки, нападавший на ее сына ребенок давно проявлял агрессивное поведение и терроризировал всю школу.
Ранее в Башкирии кадет отобрал селезенку у сверстника из-за пролитого лимонада на столе. Пострадавшего мальчика прооперировали, обстоятельства инцидента выясняют следователи.
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