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Ребенок поскользнулся на лестнице в школе и получил перелом позвоночника
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  • Опубликована сегодня в 15:37

Ребенок поскользнулся на лестнице в школе и получил перелом позвоночника

В Самаре на школьной лестнице, покрытой льдом, произошел случай, когда ребенок поскользнулся, упал и получил перелом позвоночника. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону, ссылаясь на матерь мальчика, которая поделилась информацией в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно данным ведомства, инцидент, по предварительной информации, произошел 2 декабря во дворе школы в Октябрьском районе. Школьник получил травму позвоночника, поскользнувшись на обледеневших ступеньках лестницы и упав.

Мать мальчика рассказала, что у ее сына диагностировали перелом позвоночника. Теперь ему предстоит полгода реабилитации. Женщина выразила надежду, что после произошедшего администрация образовательного учреждения примет меры по очистке и обработке гранитных ступенек во дворе, используя специальные средства.

"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка", — сообщили в Следственном комитете России по региону.

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