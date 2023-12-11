Ребенок поскользнулся на лестнице в школе и получил перелом позвоночника

В Самаре на школьной лестнице, покрытой льдом, произошел случай, когда ребенок поскользнулся, упал и получил перелом позвоночника. Об этом сообщает Следственный комитет России по региону, ссылаясь на матерь мальчика, которая поделилась информацией в социальной сети "ВКонтакте".
Согласно данным ведомства, инцидент, по предварительной информации, произошел 2 декабря во дворе школы в Октябрьском районе. Школьник получил травму позвоночника, поскользнувшись на обледеневших ступеньках лестницы и упав.
Мать мальчика рассказала, что у ее сына диагностировали перелом позвоночника. Теперь ему предстоит полгода реабилитации. Женщина выразила надежду, что после произошедшего администрация образовательного учреждения примет меры по очистке и обработке гранитных ступенек во дворе, используя специальные средства.
"По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка", — сообщили в Следственном комитете России по региону.
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