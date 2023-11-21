На карантин из-за пневмонии закрыли три школы в Ухте

В связи с увеличением числа случаев внебольничной пневмонии в Ухте, Республика Коми, администрация муниципалитета приняла решение о временном закрытии трех школ. По последним данным на 20 ноября, в городе зарегистрировано 38 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 19 среди учащихся школ.

Большинство из них не привиты от гриппа. Дети, столкнувшиеся с этим заболеванием, находятся на стационарном лечении в детской больнице. За второе полугодие 2023 года в стационаре прошли лечение 60 детей с диагнозом "пневмония", сообщает ТАСС.

На текущий момент на карантине находятся школы № 4, 20 и 23, согласно решению санитарно-противоэпидемической комиссии. Александра Повалишина, начальник ухтинского отдела Роспотребнадзора, отметила, что процент вакцинированных от гриппа среди учеников, оказавшихся под карантином, оставляет желать лучшего. В случае, если ситуация с заболеваемостью не улучшится, существует возможность отмены новогодних праздничных мероприятий, подчеркнули участники заседания.