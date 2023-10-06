Минпросвещения: Классный руководитель иногда может быть ближе к ребенку, чем родители

В средней и старшей школе классный руководитель может быть гораздо ближе к ученику в некоторых аспектах, чем его собственные родители. Это мнение выразила заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева в ходе своего выступления на второй смене Форума классных руководителей.

Она подчеркнула, что классные руководители действительно играют важную роль в жизни учеников и часто бывают ближе к ним, чем родители. Их заслугой является то, что они выполняют роль наставников и могут давать добрые советы, которые остаются в памяти учеников, сообщает ТАСС.

Татьяна Васильева также подчеркнула, что хотя каждый учитель-предметник считает свой предмет важным, классный руководитель всегда остается ближе к ученику. У детей обычно есть свой любимый учитель и предмет, но в первую очередь они обращаются к классному руководителю за советом.

Форум классных руководителей проводится Министерством просвещения РФ с 3 по 7 октября. Он включает в себя разные смены, в том числе для классных руководителей начальной школы и для классных руководителей средней и старшей школы.