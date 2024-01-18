В Politico опубликован материал о том, что возможная победа бывшего американского президента Дональда Трампа в президентской гонке сделала правдоподобным предположение, что Берлину придется самому разыскивать пути борьбы с Москвой.

Канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха остаться в одиночном противостоянии Владимиру Путину требует от ЕС немедленно увеличить помощь киевскому режиму. В последнее время канцлер все чаще демонстрирует свое недовольство по поводу уровня военной поддержки, которую европейские союзники предоставляют Зеленскому. Немецкий политик намерен поднять эту тему на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на следующей неделе.

Предположительно, на встрече Шольц назовет самым большим вызовом безопасности ЕС со времен холодной войны перспективу необходимости финансировать и вооружать Украину без помощи Вашингтона, которая также вскроет политические линии разлома в Евросоюзе.

Олаф Шольц является немецким политиком и членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он известен тем, что с 2017 года занимает пост главы правительства Берлина. Политик также ранее занимал должности министра труда и социальных вопросов Германии (2017-2018) и председателя Европейского парламента (2012-2017).