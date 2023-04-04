Среднестатистическому россиянину нужно 195 тыс. рублей ежемесячно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом говорит опрос портала Superjob.
Отмечается, что за последние пять месяцев эта сумма снизилась на 5%. В октябре 2022 года она составляла 205 тыс. рублей.
Жители крупных городов, в особенности Москвичи и жители Санкт-Петербурга, имеют наибольшие потребности в размере 260 тыс. и 230 тыс. рублей соответственно. В Ярославле люди могут обойтись более скромными запросами и ограничиваются 160 тыс. рублей.
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