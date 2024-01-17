Волочкова рассказала о реакции мамы и дочери на скандал с домашним видео

Балерина Анастасия Волочкова получила поддержку от своей дочери, Ариадны, после утечки домашнего видео с актером Никитой Джигурдой.
На пресс-конференции в Москве Волочкова рассказала, что её дочь посоветовала не обращать внимания на негативные реакции общества. Танцовщица выразила благодарность за поддержку, подчеркнув, что не собирается уделять внимание "быдлу", как она охарактеризовала критиков.
Волочкова также сообщила, что жена Никиты Джигурды, Марина Анисимова, не высказывала ей претензий в связи со скандалом вокруг домашнего видео.
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