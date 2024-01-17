Волочкова заявила, что Джигурда перестал отвечать на ее звонки после скандала

Балерина Анастасия Волочкова провела пресс-конференцию в Москве, где пояснила обстоятельства видео, вызвавшего скандал. Ролик, на котором запечатлены танцы балерины и Никиты Джигурды с последующим поцелуем, был снят год назад в доме Волочковой после совместного выступления. Она подчеркнула, что видео предназначалось для личного использования и было снято в ее личном пространстве.
Волочкова выразила недоумение по поводу утечки видео в Сеть, так как не давала на это разрешения, и намеревается обратиться в правоохранительные органы. Балерина подчеркнула свою известность и роль прима-балерины, а также выразила преданность России, приглашая семьи военнослужащих на свои спектакли бесплатно.
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