Волочкова заявила, что Джигурда перестал отвечать на ее звонки после скандала

Балерина Анастасия Волочкова провела пресс-конференцию в Москве, где пояснила обстоятельства видео, вызвавшего скандал. Ролик, на котором запечатлены танцы балерины и Никиты Джигурды с последующим поцелуем, был снят год назад в доме Волочковой после совместного выступления. Она подчеркнула, что видео предназначалось для личного использования и было снято в ее личном пространстве.

Волочкова выразила недоумение по поводу утечки видео в Сеть, так как не давала на это разрешения, и намеревается обратиться в правоохранительные органы. Балерина подчеркнула свою известность и роль прима-балерины, а также выразила преданность России, приглашая семьи военнослужащих на свои спектакли бесплатно.