Британский актер и комик Расселл Брэнд оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Расселл Брэнд, известный также своим браком с поп-певицей Кэти Перри в 2010-2011 годах, столкнулся с серьезными обвинениями в газете The Sunday Times и на четвертом канале британского телевидения, с которым он сотрудничал, создавая несколько циклов передач.

По словам четырех женщин, являющихся предполагаемыми жертвами актера, одной из них было всего 16 лет на момент начала их отношений. Инциденты, о которых идет речь, приходятся на период между 2006 и 2013 годами.

Несмотря на обвинения, Брэнд на своем YouTube-канале настаивает на том, что это ложь и целенаправленная атака со стороны господствующих в стране СМИ. Он регулярно критикует СМИ, обвиняя их в искажении фактов и конформизме.

Актер признает, что в прошлом страдал зависимостью от наркотиков и секса, и долгое время был крайне неразборчив в половых связях. Однако он утверждает, что никогда не принуждал своих партнерш к чему-либо. Несколько его бывших спутниц также обвиняют его в эмоциональном насилии и стремлении контролировать их действия.

Скандал вызвал реакцию председателя британского правительственного комитета по культуре, СМИ и спорту, Кэролайн Дайннедж, которая заявила о намерении следить за действиями британских СМИ, с которыми Брэнд сотрудничал в период, когда могли совершаться предполагаемые преступления. Ранее Расселл Брэнд работал на четвертом канале, а также был ведущим на MTV и двух радиостанциях Би-би-си, а также участвовал в британских реалити- и ток-шоу.

На данный момент, помимо стендап-выступлений перед публикой и работы в кино и озвучивании, 48-летний Брэнд ведет YouTube-канал общественно-политической тематики, имея 6,6 миллионов подписчиков. Среди его недавних гостей были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Он получил критику от британских СМИ за распространение взглядов сторонников экс-президента США Дональда Трампа и конспирологических теорий о вакцинах против COVID-19.