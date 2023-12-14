США предупреждают о новой схеме мошенничества

В США Федеральная торговая комиссия предупредила о растущей угрозе мошенничества с использованием QR-кодов. Только за третий квартал 2023 года было выявлено более 60 тысяч случаев кражи личной информации или денег злоумышленниками.

Мошенники распространяют QR-коды, маскируя их под известные площадки, чтобы затем получить доступ к личным данным, включая пароли от банковских приложений. Рекомендуется быть осторожными и не переходить по QR-ссылкам, размещенным в необычных местах, сообщает Naavtotrasse.