Россиянам дали рекомендации по защите от навязчивых звонков с неизвестных номеров

В настоящее время практически ни у кого из россиян нет дня без беспокойства из-за спам-звонков от незнакомых номеров. Тем не менее, не многие осведомлены о существующих методах защиты от них.

Согласно Сергею Кузнецову, руководителю отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET, на смартфонах с операционной системой Android встроена функция "антиспам" в стандартном приложении. Владельцам iPhone придется установить специальное приложение, однако перед этим рекомендуется ознакомиться с отзывами, чтобы избежать возможных мошеннических схем, сообщает Вести Московского Региона.