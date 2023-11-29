Россиянам дали рекомендации по защите от навязчивых звонков с неизвестных номеров

В настоящее время практически ни у кого из россиян нет дня без беспокойства из-за спам-звонков от незнакомых номеров. Тем не менее, не многие осведомлены о существующих методах защиты от них.
Согласно Сергею Кузнецову, руководителю отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET, на смартфонах с операционной системой Android встроена функция "антиспам" в стандартном приложении. Владельцам iPhone придется установить специальное приложение, однако перед этим рекомендуется ознакомиться с отзывами, чтобы избежать возможных мошеннических схем, сообщает Вести Московского Региона.
Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле
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