Мошенники в России прибегают к новым методам для взлома учетных записей граждан на портале "Госуслуги", используя при этом приемы социальной инженерии. Преступники распространяют по почте, SMS или через мессенджеры сообщения о предполагаемом взломе или блокировке аккаунта на портале, предоставляя контактный номер для связи, а дальше под предлогом помощи они направляют жертву обратиться в службу поддержки.
При дальнейшем общении с пострадавшими мошенники запрашивают код подтверждения входа на "Госуслуги" или убеждают скачать вирусную программу, предоставляющую им доступ к устройству жертвы. После выполнения этих шагов злоумышленники успешно завладевают учетной записью на портале, оставаясь незамеченными для пострадавших. Таким образом, мошенники могут продолжать злоупотребление взломанным аккаунтом в течение продолжительного времени, сообщает Правда.Ру.
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