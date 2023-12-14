Эксперт Липов предупреждает о схемах мошенничества с новогодними розыгрышами

Эксперт по информационным технологиям, Сергей Липов из EdgeЦентр, предупредил о часто встречающихся схемах мошенничества в дистанционной среде.

Мошенники активно используют поддельные QR-коды, голосовые помощники для подделки голоса и информацию о фиктивных выигрышах, требующих оплату налога или доставки. Липов советует внимательно проверять информацию, избегать подозрительных ссылок и не раскрывать данные банковских карт.