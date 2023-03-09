Министерство государственной безопасности Приднестровья предотвратило покушение на лидера республики Вадима Красносельского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что за покушением стоят боевики СБУ.
"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики", — отмечается в заявлении.
Злоумышленники задержаны, они дают признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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