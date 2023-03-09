Министерство государственной безопасности Приднестровья предотвратило покушение на лидера республики Вадима Красносельского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за покушением стоят боевики СБУ.

"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики", — отмечается в заявлении.

Злоумышленники задержаны, они дают признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.