Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму. Об этом сообщает Financial Times.

Условием для этого является приближение украинских боевиков к границам полуострова.

Сибига подчеркнул, что если ВСУ смогут добраться до административных границ республики, то можно будет что-либо обсуждать.