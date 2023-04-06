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  • Опубликована сегодня в 11:37

Сибига: Киев готов обсуждать с Россией принадлежность Крыма

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой по Крыму. Об этом сообщает Financial Times.

Условием для этого является приближение украинских боевиков к границам полуострова.

Сибига подчеркнул, что если ВСУ смогут добраться до административных границ республики, то можно будет что-либо обсуждать.

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