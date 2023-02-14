В небе над Артемовском был сбит российский самолет. Об этом сообщает издание "Русская весна".

Военные корреспонденты отмечают, что бомбардировщик Су-24, выполняя боевую задачу, был сбит украинскими боевиками.

В пресс-службе руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подтвердили данную информацию, добавив, что летчик не только сумел выполнить поставленную задачу, но и посадил горящий самолет на землю. В скором времени он будет отремонтирован.