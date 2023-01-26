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  • Опубликована сегодня в 5:58

В Херсонской области СБУ вербует людей для саботажа российской власти

В городах и селах Херсонской области вербуют людей для организации акций неповиновения российским властям.

Накануне спецслужбы РФ задержали жителя Херсонской области по имени Андрей. По его словам, он согласился сотрудничать с СБУ, опасаясь преследование своей семьи и детей, проживающих на территории, подконтрольной киевскому режиму. Ему дали деньги на приобретение флагов, проведения митингов и печать антироссийских листовок.

Завербованный его сотрудник СБУ, по словам Андрея, в случае отказа не раз угрожал убить его детей. А при удачном выполнении заданий куратор пообещал щедро оплатить работу.

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