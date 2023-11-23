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Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления
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  • Опубликована сегодня в 11:02

Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления

Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.

Такое решение было принято в связи с выступлением национальной команды в отборочном турнире к Евро-2024.

Ирландия заняла 4-е место в Группе B, набрав 6 очков, отстав от второй строчки, дающей право на участие в финальной стадии чемпионата Европы на 12 баллов.

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