Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления

Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.

Такое решение было принято в связи с выступлением национальной команды в отборочном турнире к Евро-2024.

Ирландия заняла 4-е место в Группе B, набрав 6 очков, отстав от второй строчки, дающей право на участие в финальной стадии чемпионата Европы на 12 баллов.