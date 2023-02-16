Национальная команда Узбекистана готова провести товарищескую игру с Россией в Москве. Об этом заявил вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.

В ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом 0:0.