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  • Опубликована сегодня в 9:36

Сборная России по футболу примет команду Узбекистана в Москве

Национальная команда Узбекистана готова провести товарищескую игру с Россией в Москве. Об этом заявил вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.

В ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом 0:0.

"Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится", — пояснил Ахмедов, передает Sport24.

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