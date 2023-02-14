Пресс-служба генсека ООН Антониу Гутерриш сообщила, что международная межправительственная организация объявляет сбор средств в размере $400 млн для пострадавших от землетрясения в Сирии. Эти деньги будут потрачены на гуманитарную помощь, которая, по словам политика, сможет поддерживать жизни почти 5 млн граждан страны.

"Помощь должна поступать со всех сторон всем сторонам по всем маршрутам - без каких-либо ограничений"

Ранее президент Казахстана поручил направить дополнительную помощь соседней стране - Турции, которая стала эпицентром природного катаклизма.