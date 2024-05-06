Глава министерства обороны Израиля Йоав Галлант сообщил по телефону главе военного ведомства США о неизбежности операции в Рафахе.

Параллельно израильские военные утром в начале недели начали распространять листовки с призывом к местным жителям Рафаха временно покинуть район.

В воскресенье Галлант заявил о скором выдаче приказа о введении израильских войск в Рафах. Премьер-министр Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что операция в Рафахе необходима для преодоления ХАМАС. В настоящее время в городе находится более миллиона вынужденно перемещенных палестинцев.