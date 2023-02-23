Очередной масштабный сбой на порталах Смольного. Цифровизация в Петербурге провалена?

Жители города на Неве стали массово жаловаться на сбои в работе цифровых сервисов Смольного 22 февраля. Из-за неполадок у граждан не получалось записаться к врачу и оплатить парковку.

В феврале была аналогичная ситуация. Горожане не могли оставить жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург" и отследить движение общественного транспорта. В Смольном спустя сутки отреагировали на технический сбой.

Частые повторения подобных неполадок свидетельствуют о провальной политике в области цифровизации команды губернатора Александра Беглова, хотя еще буквально недавно вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин рассказывал на прямой линии об определенных успехах в этой сфере.

Практика же показала, что словам чиновников Смольного доверять не стоит, особенно когда есть наглядные доказательства их халтурной и неэффективной работы.