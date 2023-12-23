Восьмиклассница из Подмосковья покинула дом и провела ночь в холодном подъезде после того, как её отец отобрал телефон и запретил использовать его ночью, сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 20 декабря школьница из Орехово-Зуево поссорилась со своим отцом, который заметил, что она увлечена своим смартфоном и отказывается ложиться спать. Мужчина принял решение применить серьезные меры: он отнял у дочери телефон и приказал ей пойти спать.
На следующее утро родители заметили, что восьмиклассницы нет дома. Оказалось, что все эти часы она скрывалась от них в другом подъезде, несмотря на холод. Найти её удалось только на следующий день.
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