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В Подмосковье восьмиклассница сбежала из дома из-за отобранного отцом телефона
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  • Опубликована сегодня в 14:09

В Подмосковье восьмиклассница сбежала из дома из-за отобранного отцом телефона

Восьмиклассница из Подмосковья покинула дом и провела ночь в холодном подъезде после того, как её отец отобрал телефон и запретил использовать его ночью, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером 20 декабря школьница из Орехово-Зуево поссорилась со своим отцом, который заметил, что она увлечена своим смартфоном и отказывается ложиться спать. Мужчина принял решение применить серьезные меры: он отнял у дочери телефон и приказал ей пойти спать.

На следующее утро родители заметили, что восьмиклассницы нет дома. Оказалось, что все эти часы она скрывалась от них в другом подъезде, несмотря на холод. Найти её удалось только на следующий день.

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