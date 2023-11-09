Сбережения у россиян: как долго хватит денег в случае утраты доходов

Около 20% опрошенных россиян имеют сбережения на один-два месяца, следует из опроса, проведенного сервисом Superjob (материалы есть в распоряжении ТАСС). В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений россиян в среднем хватит примерно на четыре месяца. При этом 14% россиян хватит накоплений на месяц.

Жить на отложенные средства один-два месяца смогут 20% опрошенных, три-шесть месяцев — 11%.

"Благодаря финансовой подушке 8% смогут жить без доходов полгода-год, 7% — более года. В целом, шесть из 10 россиян имеют сбережения", — отмечается в исследовании.

Эксперты Superjob отмечают, что 70% россиян планируют свои доходы и расходы: 36% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода-год, 13% — планируют траты на более длительный период.

На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (20%), на полгода-год — женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (27%). 30% не планируют свои доходы и расходы. Согласно данным исследования, каждый второй россиянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. Исследование проводилось среди экономически активного населения от 18 лет 2-9 ноября 2023 года в 373 населенных пунктах России во всех округах. В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов.