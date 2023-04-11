Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей прибыли за первый квартал 2023 года

Первый квартал 2023 года стал весьма прибыльным для компании Сбербанк: конгломерат получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Об этом стало известно из слов председателя правления Сбербанка Германа Грефа, который назвал март "самым лучшим месяцем с начала года".

"Мы выдали максимальный за всю историю объём розничных кредитов - более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне"

Отметим, что первый квартал удалось завершить с рентабельностью в 24%.