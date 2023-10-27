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  • Опубликована сегодня в 14:56

Сбой в мобильном приложении Сбербанка: клиенты не могут войти из-за отсутствия интернет-соединения

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в "Сбербанк онлайн". Клиенты банка сообщили о проблемах, связанных с отсутствием интернет-соединения. ТАСС направил запрос в банк.

Ранее сбой в работе карт произошел в Райффайзенбанке, что вызвало трудности для пользователей при проведении операций с картами в течение 50 минут.

Мир

В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном

В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном

Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии.

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В Сербии стартовал фестиваль российского кино

В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"

Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

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Общество

В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах

В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах

Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.

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Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали

Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали

Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ

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Новости