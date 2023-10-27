Сбой в мобильном приложении Сбербанка: клиенты не могут войти из-за отсутствия интернет-соединения

В мобильном приложении Сбербанка произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в "Сбербанк онлайн". Клиенты банка сообщили о проблемах, связанных с отсутствием интернет-соединения. ТАСС направил запрос в банк.

Ранее сбой в работе карт произошел в Райффайзенбанке, что вызвало трудности для пользователей при проведении операций с картами в течение 50 минут.