Сбербанк подал иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей

Сбербанк внес заявление в Арбитражный суд Москвы против Euroclear Bank на сумму более 665,6 миллионов рублей, в соответствии с данными из архива арбитражных дел, сообщает ТАСС.
Подробности претензий на данный момент не раскрываются. Запрос был отправлен ТАСС к самой кредитной организации.
4 августа МТС-банк также представил иск в Арбитражный суд Москвы по отношению к Euroclear на сумму 3,47 миллиарда рублей. В банке подтвердили перед ТАСС факт подачи иска, указав, что он связан с восстановлением незаконно заблокированных средств.
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