Сбер не рассматривает конкретные планы по выкупу акций у нерезидентов

Сбербанк не имеет конкретных намерений по выкупу акций у инвесторов-нерезидентов, и в настоящее время подобные сделки не рассматриваются. Об этом заявил Тарас Скворцов, вице-президент и директор департамента финансов Сбербанка, в ходе беседы с аналитиками.
Он подчеркнул: "Что касается вопроса о выкупе акций у нерезидентов, мы рассматриваем различные возможности для развития нашего бизнеса и другие операции, которые могли бы помочь нам использовать имеющиеся перспективы. Однако на данный момент нет конкретных обсуждений или планов в этом направлении. На данный момент у нас нет определенных планов".
Ранее Сбербанк утверждал, что не было принято решений относительно возможного выкупа акций, особенно в свете прекращения долей нерезидентов. Банк отметил, что данная тема находится на стадии анализа.
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