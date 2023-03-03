Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России меры по защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, от террористов.
"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос, — о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", — отметил Путин.
Напомним, в четверг, 2 марта, на территорию Брянской области вторглись террористы. Они убили двух человек, ранили ребенка.
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