На Сахалине в полукопченой колбасе выявлена кишечная палочка

Специалисты Сахалинского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружили нарушения в партии полукопченой колбасы, изготовленной на одном из предприятий Сахалинской области. Исследования проводились по обращению владельца продукции.

В ходе лабораторных испытаний были выявлены нарушения по микробиологическому показателю, а именно обнаружены бактерии группы кишечной палочки в колбасе. Это может свидетельствовать о неудовлетворительных условиях хранения и транспортировки колбасных изделий, даже при высоких температурах, которым они подвергаются в процессе копчения.

Колбаса, как готовый к употреблению продукт, подлежит особой осторожности, поскольку не подвергается дополнительной термической обработке. Употребление подобной продукции с нарушениями микробиологической чистоты может вызвать пищевые отравления.

Информация о выявленных нарушениях была передана заказчику исследования. Результаты также внесены в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста" и переданы в Центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления, управления ветеринарии субъектов РФ и другие ведомства. Специалисты подчеркнули важность соблюдения всех норм производства, хранения и транспортировки колбасных изделий, чтобы они были безопасными для потребителей.