В Новосибирске ученые разработали новый вид колбасы, предполагаемо полезной при лечении рака и аутизма

Патентное заявление указывает, что в состав мясного изделия были введены два новых компонента: семена горчицы и выжимки из белокочанной капусты. По остальным характеристикам это изобретение остается схожим по вкусу с обычной колбасой, включая свинину, говядину и пряности, сообщает Аргументы И Факты.
Изобретатели утверждают, что семена горчицы способствуют ускоренному восстановлению при онкологических заболеваниях. А капуста может помочь снизить симптомы аутизма и восстановить умственные способности после травмы головного мозга.
Над проектом работали пять членов Новосибирского государственного аграрного университета под руководством Олега Сороколетова, кандидата сельскохозяйственных наук.
Но пока неясно, появится ли целебная колбаса в ближайшем будущем на полках продуктовых магазинов.
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