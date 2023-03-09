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  • Опубликована сегодня в 4:44

Американский генерал напомнил конгрессменам о "Сармате"

Российская межконтинентальная ракета "Сармат" способна поразить территорию США с высокой степенью вероятности, поэтому Вашингтону нужны средства сдерживания. Об этом заявил глава североамериканского командования воздушной обороны Глен ван Херк.

"В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое говорит нам о том, США необходимо оружие, обеспечивающее надежные возможности для сдерживания", — сказал ван Херк на слушаниях в конгрессе, передает РИА "Новости".

Также генерал упомянул испытания российской атомной подлодки "Белгород", имеющей на вооружении торпеды "Посейдон", способные наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. "И держать Родину под угрозой", — предупредил американский генерал.

Ван Херк добавил, что североамериканский континент также способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

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