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Мальчика доставили в больницу после травмы из-за катания на перилах в школе
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  • Опубликована сегодня в 19:41

Мальчика доставили в больницу после травмы из-за катания на перилах в школе

В Саратове ученика школы №5 Заводского района доставили в больницу с занятий. Эту информацию распространил Telegram-канал "Саратов. Жесть 18+".

Инцидент произошел 19 января. Согласно данным канала, мальчик играл на перилах лестницы и получил глубокий разрез на ноге до кости. В состоянии средней степени тяжести его перевезли в Университетскую клинику.

Пресс-служба администрации города сообщила, что вместе с районным отделом образования школа проводит внутреннее расследование.

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