Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает МИД островного государства.
"Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов — 100 долларов США за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой — 40 долларов США за баррель", — говорится в сообщении.
Ограничения вступают в действие с 6 февраля. Исключение составляют ранее заключенные сделки на поставку, по которым погрузка была совершена до этой даты.
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