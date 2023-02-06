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  • Опубликована сегодня в 7:52

Япония ввела ограничения на экспорт российских нефтепродуктов

Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает МИД островного государства.

"Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов — 100 долларов США за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой — 40 долларов США за баррель", — говорится в сообщении.

Ограничения вступают в действие с 6 февраля. Исключение составляют ранее заключенные сделки на поставку, по которым погрузка была совершена до этой даты.

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