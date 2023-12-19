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«Подсчитали – прослезились»: убытки Европы из-за санкций против России стали непомерными
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  • Опубликована сегодня в 5:08

«Подсчитали – прослезились»: убытки Европы из-за санкций против России стали непомерными

В ЕС подсчитали ежегодные расходы, оценив убытки от собственных санкций. Увы, результаты получились удручающими - Европа лишилась 185 миллиардов евро только на поставках газа. Для сравнения, на этом фоне Россия восстановила доходы, а поставки в Азию увеличились вдвое. Общее же количество финансовых потерь Старого Света составило около полутора триллионов долларов.

- Порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки - Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В КНР выросли поставки газа примерно на 50%, - объясняет ситуацию вице-премьер РФ Александр Новак.

Из-за санкций Запад столкнулся с энергетическим кризисом, который повлек за собой и другие проблемы. В их числе - быстрый рост инфляции, а также прогнозы деиндустриализации.

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