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Петербург под управлением Беглова теряет статус
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  • Опубликована сегодня в 9:19

Петербург под управлением Беглова теряет статус "культурной столицы"

Санкт-Петербург занял только 13 место в рейтинге самых культурных городов России, составленном экспертами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

По сообщениям источников, авторы исследования отмечают, что сами не ожидали увидеть у Северной столицы столь низкие показатели. В рамках рейтинга учитывались показатели разнообразия "культурной" инфраструктуры в городах, а также то, как часто ими пользуются граждане.

"В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города", — уточнил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

В СМИ неоднократно отмечали, что под управлением губернатора Александра Беглова Северная столица теряет не только свой исторический облик, но и культурный статус. Чиновники Смольного зачастую в своих интересах разрушают памятники архитектуры. На ситуацию уже обратили внимание в СК РФ.

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