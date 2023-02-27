Петербург под управлением Беглова теряет статус "культурной столицы"

Санкт-Петербург занял только 13 место в рейтинге самых культурных городов России, составленном экспертами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

По сообщениям источников, авторы исследования отмечают, что сами не ожидали увидеть у Северной столицы столь низкие показатели. В рамках рейтинга учитывались показатели разнообразия "культурной" инфраструктуры в городах, а также то, как часто ими пользуются граждане.

"В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города", — уточнил заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

В СМИ неоднократно отмечали, что под управлением губернатора Александра Беглова Северная столица теряет не только свой исторический облик, но и культурный статус. Чиновники Смольного зачастую в своих интересах разрушают памятники архитектуры. На ситуацию уже обратили внимание в СК РФ.