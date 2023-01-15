С жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга посыпались кирпичи

В Невском районе Петербурга "посыпалась" жилая "высотка". У дома по адресу бульвар Красных Зорь, 7А, обрушились фрагменты лифтовой шахты. Сообщается, что кирпичи с грохотом упали возле парадной 15 января, чудом никого не задев.
Как утверждают журналисты, команда губернатора Александра Беглова обещала выполнить ремонт еще в 2022 году. Однако до сих пор проблема не устранена.
"Уже много месяцев к козырькам этих парадных пристроены временные, более широкие, деревянные, но больше ничего не делается. Не факт, что такой навес спасет от летящего с крыши кирпича. Ощущение, что постоянно на стройке", — сообщила местная жительница.
Фрагменты домов в Петербурге падают регулярно. Часто это куски лепнины, облицовка фасадов и даже балконы. Жители города обращаются к чиновникам и лично Беглову. Однако жалобы не приводят к должному результату.
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