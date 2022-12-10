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Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов
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  • Опубликована сегодня в 8:19

Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов

Петербуржцы продолжают жаловаться на неэффективность работы коммунальных служб в снегоуборке. В город пришли продолжительные осадки, но профильные специалисты так и не справились с их последствиями. Горожане отмечают огромные сугробы и отсутствие спецтехники на улицах. Фотографиями они делятся в социальных сетях.

Уже более недели в городе на Неве идут обильные снегопады. При этом об ухудшении погодных условий метеорологи сообщали заранее. Однако в администрации Александра Беглова не прислушались к их прогнозам.

Отсутствие снегоуборки наблюдалось в разных районах города. Например, на пересечении улиц Салова и Софийской. Там коммунальщики сделали сугроб.

Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов. 11156.png

С такой же проблемой столкнулись петербуржцы со Светлановского проспекта. Коммунальные службы засыпали не только часть территории, но и автомобили рядом.

Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов. 11157.png

Организовать уборку на важных для Петербурга объектах в Смольном также не смогли. Так, петербуржцы делятся фотографиями Конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM. Там часто проходят значимые для города мероприятия.

Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов. 11158.png

Ранее СМИ уже указывали на то, что коммунальные службы халатно относятся к своим обязанностям. Такая ситуация наблюдается во многих районах.

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