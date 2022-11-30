В стремлении поднять свой падающий рейтинг Беглов запустил движение по Биржевому мосту

Открытие движения до окончания реконструкции Биржевого моста в Петербурге может привести к непоправимым последствиям.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 ноября с пафосом запустил движение по Биржевому мосту, но до окончания всех запланированных работ по реконструкции этого нельзя было делать. Такое мнение выразили эксперты из сферы градостроительства

По мнению экспертного сообщества, решение Смольного о запуске движения может стать причиной разрушения уникального разводного механизма и пролетных строений. Движение по мосту было открыто ради пиара Беглова, потому что ни один из его предшественников не продемонстрировал столь стремительные темпы ремонта одной из центральных дорожных артерий города.

Как рассказали эксперты "Гласу Народа", это хорошо для Беглова, но очень плохо для моста.

"Разводной механизм не имеет аналогов в мире и у подрядчика абсолютно точно нет опыта работы именно с такой конструкцией. Каким образом будут проводиться работы в условиях постоянной вибрации, вызываемой постоянно проезжающими по мосту автомобилями — не понятно", — констатирует представитель одной из столичных проектных организаций.

Эксперт убежден, что до конца всех строительных работ, включая ремонт покрытия и подъездных путей к мостовому сооружению, а также укрепленные набережные, открывать движение по мосту нельзя категорически. Иначе все может закончиться разрушением самой переправы, а также частичным обрушением Мытнинской набережной и подъездных путей на Стрелке Васильевского острова.

Но Беглова больше беспокоит его стремительно падающий рейтинг, а не стратегически важное для города сооружение.