"Меня распирает от злости": петербуржцы продолжают обсуждать провал транспортной реформы

Жители Санкт-Петербурга с апреля 2022 года испытывают неудобства при передвижении по городу из-за неудачного перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), однако местные чиновники не торопятся решать проблемы.
Уже больше полугода петербуржцы пишут о проблемах транспортной реформы в официальной группе Комитета по транспорту в социальной сети "ВКонтакте". Они сообщают о долгом ожидании на остановках, переполненном общественном транспорте, отмене маршруток без адекватной замены, неудобную оплату и многое другое. Многие отметили, что после апреля передвигаться по городу стало сложнее, и просят чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым исправить провальную реформу или просто начать решать проблемы.
Напомним, переход на НМТО начался 1 апреля 2022 года. С этого времени по городу начали курсировать новые "лазурные" автобусы, которые, как оказалось, представляют опасность для пассажиров. За последние полгода СМИ сообщили по меньшей мере о шести возгораниях.
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