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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:35

Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне

Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.

Второе место занимает минивэн Toyota Alphard, за ним следует Honda Stepwgn. Завершают список Nissan Leaf и Hyundai Creta с процентами одних владельцев машин 60% и 49% соответственно, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/Tokumeigakarinoaoshima (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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