Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.
Второе место занимает минивэн Toyota Alphard, за ним следует Honda Stepwgn. Завершают список Nissan Leaf и Hyundai Creta с процентами одних владельцев машин 60% и 49% соответственно, сообщает Южный Автомобиль.
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