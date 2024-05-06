Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.

Второе место занимает минивэн Toyota Alphard, за ним следует Honda Stepwgn. Завершают список Nissan Leaf и Hyundai Creta с процентами одних владельцев машин 60% и 49% соответственно, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/Tokumeigakarinoaoshima (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)