Администрация Беглова игнорирует жалобы горожан на ненадлежащее качество дорог в Петербурге

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделала заявление о том, что дорожные службы отремонтировали более 77% автомагистралей города.
"На этот год запланирован большой объем работ, поэтому важно сохранить высокие темпы ремонта в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Однако 2 950 жалоб на плохое состояние дорожного полотна "висят" в статусе "на рассмотрении" на городском портале "Наш Санкт-Петербург" по состоянию на 14 сентября. При этом ситуация не изменилась даже после того, как городу выделили один миллиард рублей из федцентра в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".
В начале 2022 года петербургские СМИ писали о 2 866 претензиях горожан относительно повреждений на автодорогах. Таким образом, число соответствующих заявок возросло. При этом городские власти отсеивают большую часть подобных заявок, открыто игнорируя ненадлежащее качество асфальта на шоссе и магистралях Северной столицы.
В текущем году петербуржцы неоднократно сообщали о провалах на проезжей части после недавно проведенного ремонта. Подобные проседания во многом обусловлены нарушением коммунальными предприятиями технических требований ремонтных работ.
В начале года сообщалось о том, что Петербург опередил Москву по числу жалоб на плачевное состояние автомагистралей несмотря на то, что столица в 1,7 раза больше по занимаемой площади.
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