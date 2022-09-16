Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.09.2022 : 59,7751
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.09.2022 : 59,8368
Администрация Беглова игнорирует жалобы горожан на ненадлежащее качество дорог в Петербурге
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:52

Администрация Беглова игнорирует жалобы горожан на ненадлежащее качество дорог в Петербурге

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сделала заявление о том, что дорожные службы отремонтировали более 77% автомагистралей города.

"На этот год запланирован большой объем работ, поэтому важно сохранить высокие темпы ремонта в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Однако 2 950 жалоб на плохое состояние дорожного полотна "висят" в статусе "на рассмотрении" на городском портале "Наш Санкт-Петербург" по состоянию на 14 сентября. При этом ситуация не изменилась даже после того, как городу выделили один миллиард рублей из федцентра в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

В начале 2022 года петербургские СМИ писали о 2 866 претензиях горожан относительно повреждений на автодорогах. Таким образом, число соответствующих заявок возросло. При этом городские власти отсеивают большую часть подобных заявок, открыто игнорируя ненадлежащее качество асфальта на шоссе и магистралях Северной столицы.

В текущем году петербуржцы неоднократно сообщали о провалах на проезжей части после недавно проведенного ремонта. Подобные проседания во многом обусловлены нарушением коммунальными предприятиями технических требований ремонтных работ.

В начале года сообщалось о том, что Петербург опередил Москву по числу жалоб на плачевное состояние автомагистралей несмотря на то, что столица в 1,7 раза больше по занимаемой площади.

Мир

"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизне﻿смен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.

Читать полностью

"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе

Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Читать полностью

Общество

Спасёт ли красота обед? Родители не всегда довольны подачей блюд в школьных столовых

Спасёт ли красота обед? Родители не всегда довольны подачей блюд в школьных столовых

Учебный год только начался, а раздражение, вызванное школьным питанием в регионах, уже выплескив﻿ается наружу.

Читать полностью
Сотрудники Смольного разогнали раздававших Z значки активистов

Сотрудники Смольного разогнали раздававших Z значки активистов

Петербургские активисты устроили акцию раздачи значков с символом Z около Смольного.

Читать полностью

Новости