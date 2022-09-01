Увеличившаяся с 1 сентября нагрузка на транспорт привела к росту числа ДТП в Петербурге

День знаний в Петербурге начался с заторов на дорогах и возросшего числа транспортных происшествий, о чем чиновников предупреждали задолго до первого дня осени.

Аналитики выражали серьезные опасения в связи с тем, что транспортная система города не готова к началу нового учебного года. 1 сентября в переполненное метро и автобусы хлынули студенты и школьники, чем спровоцировали давку и пробки. Выросло и число ДТП.

Только за утро по городу случилось несколько серьезных ДТП, в том числе с участием нового "лазурного автобуса". На Русановской улице он не поделил дорогу с легковушкой. На проспекте Стачек три авто не разошлись с другим автобусом, сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Один из комментаторов указал, что уже сбился со счету, сколько раз по городу случались аварии с участием новых автобусов от Смольного.

СМИ при этом прогнозировали транспортный коллапс в День знаний. Пресса напоминала, что сомнительная реформа транспорта и так усложнила передвижения по городу и с 1 сентября это станет только хуже. Смольный же предпочел снова проигнорировать экспертов.