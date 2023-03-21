Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола по поводу снятия санкций с представителей российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.
Макфол выступил с идеей снять санкции с российских предпринимателей в обмен на осуждение властей России и передачу части средств киевскому режиму.
Песков отметил, что российских бизнес ногами стоит на российской земле, их компании также работают здесь, поэтому подобные предложения едва ли им будут интересны.
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