Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола по поводу снятия санкций с представителей российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.

Макфол выступил с идеей снять санкции с российских предпринимателей в обмен на осуждение властей России и передачу части средств киевскому режиму.

Песков отметил, что российских бизнес ногами стоит на российской земле, их компании также работают здесь, поэтому подобные предложения едва ли им будут интересны.