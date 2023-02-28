Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн решил подать в суд на США в Европейский суд по правам человека. Об этом он заявил в комментарии RTVI.
Причиной тому стал тот факт, что он является единственным российским губернатором, который не внесен в санкционные списки Вашингтона.
"Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург!", — отметил губернатор, добавив, что этот факт причиняет ему моральные страдания.
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