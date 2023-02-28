Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн решил подать в суд на США в Европейский суд по правам человека. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

Причиной тому стал тот факт, что он является единственным российским губернатором, который не внесен в санкционные списки Вашингтона.