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  • Опубликована сегодня в 20:33

Губернатор ЕАО подаст в суд на США, так как его не внесли в санкционные списки

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн решил подать в суд на США в Европейский суд по правам человека. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

Причиной тому стал тот факт, что он является единственным российским губернатором, который не внесен в санкционные списки Вашингтона.

"Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург!", — отметил губернатор, добавив, что этот факт причиняет ему моральные страдания.

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