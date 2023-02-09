Евросоюз разрабатывает 10 по счёту пакет антироссийских санкций, который будет направлен на ограничение деятельности российских военных и журналистов. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов Российской Федерации"
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что будущий пакет санкций будет составлен из новых ограничений на поставку в Россию технологий, которые, по мнению ЕС, государство может использовать в военных целях.
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