Евросоюз разрабатывает 10 по счёту пакет антироссийских санкций, который будет направлен на ограничение деятельности российских военных и журналистов. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов Российской Федерации"

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что будущий пакет санкций будет составлен из новых ограничений на поставку в Россию технологий, которые, по мнению ЕС, государство может использовать в военных целях.